"Девушка с реки": Галкин взорвал сеть фото Пугачевой без макияжа

Максим Галкин поделился непривычным фото

Известный российский пародит Максим Галкин опубликовал новое фото супруги Аллы Пугачевой на своей странице в Instagram, которым успел покорить поклонников.

На снимке известная певица выглядит такой, какой она привыкла быть в жизни.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/maxgalkinru)

"Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо. #воттакалюбовь", - подписал публикацию артист.

Фото не преминул прокомментировать известный певец русской эстрады Филипп Киркоров. "Она действительно особо прекрасна, когда "с реки"…это правда… я помню", - написал он.

Скриншот комментария Филиппа Киркорова (instagram.com/maxgalkinru)

Поклонники в восторге от фото певицы, а некоторые даже перепутали ее с дочкой Пугачевой Кристиной Орбакайте.

"Как девчонка", "Очень красивые глаза, улыбка, губы! Прекрасная женщина и очень сильная!", "Красивая! Светится от счастья!", "Фото чудесное! Натуральное, живое, очень естественное и милое!", "А я подумала, что это Кристина. Какая же Алла Борисовна молодая и красивая", "Красивая улыбка", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, Надя Дорофеева покорила сеть откровенным снимком в купальнике.

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