Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Вова в новом образе": появились новые фото со съемок комедии Зеленского

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 22:47
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Студия "Квартал 95" поделилась новыми снимками

На официальной странице в Instagram юмористической студии "Квартал 95" появились новые кадры со съемок комедии "Я, ты, он, она", главные роли в которой исполнят Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.

На снимке видно продюсера и шоумена Зеленского вместе с актрисой Настей Короткой. Артист предстал перед нами в совершенно необычном и новом образе с усами.

Фото: Настя Короткая и Владимир Зеленский (instagram.com/kvartal95official)

"Наша новая романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" будет удивлять... Одно это фото только чего стоит! Как вам Вова в новом образе?" – написано в публикации.

Пользователи уже успели оценить новый образ артиста. "Образ супер! Так идут усы", "Смешной с усами", "Круто. Вова, ты супер", "Обалденный", - прокомментировали снимок поклонники.

Некоторые даже сравнили Зеленского с другими знаменитостями. "Я сначала подумал, что на фото молодой Вахтанг Кикабидзе", "Павло Зибров", - написали пользователи сети.

Скриншоті комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Еще одно фото появилось также на Instagram-странице самого Владимира Зеленского.

Фото: Настя Короткая и Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

"3-й день съемок... Дальше - больше", - сообщил шоумен.

Поклонники сообщили, что не сразу узнали кумира. "Не узнала вас, Владимир. Замаскировались хорошо!", "Красота", "Ола-ла, да неужели? Это Зеленский?" - написали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, известный украинский шоумен Владимир Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она".

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о самом популярном комике страны?

"Новые #зекубики": Зеленский показал, как занимается в спортзале (видео) Зеленский и Потап в шоке: в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву (видео)
Теги: Владимир Зеленский, квартал 95, фильмы, комедия
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь