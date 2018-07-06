"Вова в новом образе": появились новые фото со съемок комедии Зеленского

Студия "Квартал 95" поделилась новыми снимками

На официальной странице в Instagram юмористической студии "Квартал 95" появились новые кадры со съемок комедии "Я, ты, он, она", главные роли в которой исполнят Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.

На снимке видно продюсера и шоумена Зеленского вместе с актрисой Настей Короткой. Артист предстал перед нами в совершенно необычном и новом образе с усами.

Фото: Настя Короткая и Владимир Зеленский (instagram.com/kvartal95official)

"Наша новая романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" будет удивлять... Одно это фото только чего стоит! Как вам Вова в новом образе?" – написано в публикации.

Пользователи уже успели оценить новый образ артиста. "Образ супер! Так идут усы", "Смешной с усами", "Круто. Вова, ты супер", "Обалденный", - прокомментировали снимок поклонники.

Некоторые даже сравнили Зеленского с другими знаменитостями. "Я сначала подумал, что на фото молодой Вахтанг Кикабидзе", "Павло Зибров", - написали пользователи сети.

Скриншоті комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Еще одно фото появилось также на Instagram-странице самого Владимира Зеленского.

Фото: Настя Короткая и Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

"3-й день съемок... Дальше - больше", - сообщил шоумен.

Поклонники сообщили, что не сразу узнали кумира. "Не узнала вас, Владимир. Замаскировались хорошо!", "Красота", "Ола-ла, да неужели? Это Зеленский?" - написали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, известный украинский шоумен Владимир Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она".

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о самом популярном комике страны?