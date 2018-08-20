Вовчиці, вдягніть вишиванки: Винник призвал присоединиться к флешмобу в честь Дня Независимости

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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это предложение и пообещали поддержать его

Мегапопулярный украинский певец Олег Винник инициировал флешмоб ко Дню Независимости. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Винник призвал всех своих фанов надеть вышиванку.

"Надень вышиванку, страна моя! Друзья, присоединяйтесь к нашему флешмобу. Выкладывайте на своих страницах в соцсетях фото в вышиванках с хештегами: #ov #вышиванка #независимость", - заявил он.

Скриншот поста (instagram.com/olegg.vynnyk)

Также Винник пообещал на День Независимости презентовать свою новую песню "Вышиванка" на концерте в Сумах.

Публикация вот Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 20 Авг 2018 в 1:51 PDT

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это предложение и пообещали поддержать его.

"Вам идет вышиванка. Очень хорошая новая песня. Любим вас. Ценим каждое слово из ваших песен. Это Божий дар и желаю Вам пронести его сквозь жизнь. Желаю быть всегда в раю, любить и быть любимым", - пишут "волчицы" Винника.

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Олег Анатольевич, очень рады видеть Вас дома! На фоне вышиванки вы такой загорелый,красивый! Флешмоб вышиванки поддерживаем, сделаем фото в вышиванке! Песня "Вышиванка" очень нравится!" - добавили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Ранее мы писали о том, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане.

По некоторым данным, отдых в Доминиканской республике стартует от 260 тыс. грн за неделю.

Также мы сообщали, что Олег Винник признался в своих слабостях.

Напомним, что психолог раскрыла секрет популярности Олега Винника.

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