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Впервые без принца Гарри: Меган Маркл вышла в свет с королевой Елизаветой II (фото и видео)

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 20:50
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сассекская сопровождала королеву в поездке в графство Чешир

Супруге принца Гарри - герцогине Сассекской Меган Маркл выпала честь сопроводить королеву Великобритании Елизавету II в поездке в графство Чешир. В сети появились совместные фото Маркл и королевы.

Елизавета II и супруга принца Гарри прибыли из Лондона на легендарном поезде The Royal Train, которым монаршая семья пользуется с 1842 года.

Стоит отметить, что принц Гарри впервые после свадьбы не сопровождал герцогиню на публике. Это третий официальный выход Меган Маркл после церемонии бракосочетания.

 

Фото: Королева Елизавета II и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal) 

 

Фото: Королева Елизавета II и Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Фото: Королева Елизавета II  и герцогиня Сассекская  (twitter.com/kensingtonroyal)

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Скриншот поста (twitter.com/kensingtonroyal)

Для поездки Меган Маркл выбрала элегантное платье с закрытыми плечами из коллекции Clare Waight Keller от Givenchy. Герцогиня дополнила образ ремнем на талии, клатчем и классическими "лодочками" на шпильке черного цвета.

Видео: Прибытие (instagram.com/meghan_duchess)


 

Скриншот поста (instagram.com/thecrownchronicle)

Кстати, принц Гарри и его жена Меган Маркл собрались в Австралию.

Новоиспеченная супружеская пара, которая теперь получила титулы герцога и герцогини Сассекских, собираются совершить турне во время Invictus Games в Сиднее. Invictus Games запланированы на 20-27 октября 2018 года. Кроме Австралии, королевская чета собирается посетить Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.

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Теги: Меган Маркл
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