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Не вписался в поворот: Джонни Депп попал в аварию в Петербурге

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 15:25
Фото: Джонни Депп (Flikr(Dana Olariu)
Фото: Джонни Депп (Flikr(Dana Olariu)

ДТП произошло на Вознесенском проспекте

Всемирно извесный голливудский актер и музыкант Джонни Депп попал в аварию в Санкт-Петербурге (Россия). Его авто не вписалось в поворот и въехало в стену, передает российский "5 канал". 

ДТП случилось, когда автомобиль выезжал из внутренного двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте. 

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, выступила в Петербурге. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами. 

Видео: ДТП с Джонни Деппом (YouTube/Блог24)

Как ранее сообщалось, актер и музыкант Джонни Депп признался, что именно привлекает его в русских девушках. Актер признался в этом во время своего визита в Москву, где он выступил в составе группы Hollywood Vampires. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

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Теги: Джонни Депп
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