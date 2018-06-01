Не вписался в поворот: Джонни Депп попал в аварию в Петербурге

ДТП произошло на Вознесенском проспекте

Всемирно извесный голливудский актер и музыкант Джонни Депп попал в аварию в Санкт-Петербурге (Россия). Его авто не вписалось в поворот и въехало в стену, передает российский "5 канал".

ДТП случилось, когда автомобиль выезжал из внутренного двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, выступила в Петербурге. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами.

Видео: ДТП с Джонни Деппом (YouTube/Блог24)

Как ранее сообщалось, актер и музыкант Джонни Депп признался, что именно привлекает его в русских девушках. Актер признался в этом во время своего визита в Москву, где он выступил в составе группы Hollywood Vampires. Об этом сообщает РЕН ТВ.