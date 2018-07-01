Время коллабораций! MONATIK и Надя Дорофеева заявили о совместной работе

Съемки проходили на Лазурном берегу во Франции

Артисты рассказали о совместном сотрудничестве, которое готовят для своих поклонников.

Известные украинские артисты MONATIK и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заявили о совместной музыкальной коллаборации. Этой новостью артисты поделились в студии телепрограммы "Светская жизнь" с Катей Осадчей на телеканале "1+1".

Автором трека "Глубоко..." выступил MONATIK. Как признались артисты в интервью Кате Осадчей, идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта "Танці з зірками". А уже во время новогодних празднований MONATIK презентовал демо-версию совместного сингла Наде Дорофеевой и продюсерскому центру MOZGI Entertainment.

MONATIK отметил, что они давно шли к тому, чтобы создать дуэт.

"Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло!!! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях", - сказал певец и добавил, что считает этот проект удачным.

"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом. Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса", - сообщил MONATIK.

Надя Дорофеева добавила, что они давно общаются и создание совместного проекта – это был лишь вопрос времени.

"MONATIK – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов. Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу", - сказала Дорофеева и добавила, что новая песня зацепила ее с первой секунды.

"Глубоко…" - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить", - отметила певица.

Артисты посетили студию "Светской жизни" сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо.

Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.

Кстати, MONATIK стал первым мужчиной на обложке женского журнала.

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