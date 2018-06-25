"Время и Стекло" и MOZGI зажгли на фестивале BELIVE в Киеве (фото и видео)

Коллективы порадовали поклонников яркими выступлениями

В Киеве 21-24 июня на НСК "Олимпийский" состоялся фестиваль BELIVE. На главной сцене мероприятия в первые дни выступили Jamiroquai и HURTS. А в последний день поклонников порадовали своими шоу группы MOZGI и "Время и Стекло". В соцсети Instagram появились яркие фото и видео выступлений коллективов.

MOZGI во главе с Алексеем Потапенко – он же Потап, выступили с песнями "А я бо", "Атятя" и другими.

Дуэт Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего, более известного под псевдонимом Позитив, зажгли сцену ярким шоу с танцами и наиболее популярными композициями, в частности, "На стиле", "Навернопотомучто", "back2leto" и другими.

"Огромное спасибо организаторам. Был стадион, бары, кафе,сцены и амосфера! Mozgi - это то,что нужно для того, чтобы почувствовать себя частью одного организма, одного дыхания вселенной! Спасибо Belive Fest!" – написал Потап в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/belivefest)

Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Июн 2018 в 1:49 PDT

Видео: "Время и Стекло" на фестивале (instagram.com/realpotap)

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Июн 2018 в 1:36 PDT

Видео: Выход "Время и Стекло" на сцену (instagram.com/realpotap)

Ранее сообщалось, как прошел фестиваль BELIVE 2018 в Киеве.

Кстати, Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE.

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