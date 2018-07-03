"Все больше походит на Шер": поклонники раскритиковали новое фото Светланы Лободы

Из-за неудачного ракурса Лободу сравнили также с дизайнером Донателлой Версаче, которая злоупотребила пластикой лица

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в России, поделилась со своими instagram-подписчиками достаточно откровенным "ночным" фото.

"Доброй ночи", - подписала снимок певица.

При этом 35-летняя Лобода опубликовала свой портрет, с ровными волосами, которые немного закрывают ее глаза. Также певица позирует в обтягивающем топе с вырезом.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Однако в этот раз многие подписчики опальной певицы не одобрили ее новое фото. Некоторые отметили, что под таким ракурсом и светом видна ее пластика и неестественность.

"Лобода все больше и больше походит на Шер", - отметил юзер под ником potapova1450, сравнив Лободу с известной 72-летней американской певицей Шер, которая сделала много пластических операций на лице.

"Действительно на Шер стала похожа", - соглашается banuismai.

Певица Шер (фото: instagram.com/cher)

"Да ладно вам... Страшненькая она, видно же под всеми ее ботаксами, слоями штукатурки", - пишет natagolovina62.

"О боже, зачем ты это из себя сделала?! Согласитесь, она была лучше", - негодует odna.takaya.

"Испортилась сильно. Перекроила себя чересчур", - считает olesya86.oo.

Скриншот комментариев instagram.com/lobodaofficial

И все же большая часть фанов Лободы положительно отозвались в адрес ее нового снимка.

"Наконец-то вы с прямыми волосами все чаще и чаще. Изящная", - пишет alicemomot.

"Супер секси-женщина", - отмечает anastasia12_l.

"Безумно красива", - восхищается natalinatalinatali123.

"Нереально красивая, ваша красота сводит с ума", - восторгается viktoriagolubina.

"Боже, какая шикарная", - пишет yarikvisstov.

Интересно, что до этого Лобода вызвала просто-таки волну восторженных отзывов в свой адрес, поделившись с фанати нежным фото. Тогда певица отказалась от яркого макияжа и собрала волосы в высокий пучок.

35-летняя Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, в конце мая 2018 Лобода во второй раз стала мамой - у певицы родилась дочь. И все же поп-исполнительница пока что не говорит, как назвала дочку. И все еще держит в тайне имя отца ребенка.

Однако в СМИ уже успели предположить, что отцом ребенка Лободы является Тилль Линдельман - вокалиста немецкой группы "Rammstein". Который, кстати, недавно посетил Киев.

Поводом для слухов стали совместные снимки Лободы и Линдельмана в 2017 году.

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