"Все будет еще шикарнее": Волочкова призналась, что хочет свадьбу в Париже

Балерина была в фиктивном браке

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что хотела бы выйти замуж в Париже. Она мечтает о пышном празднестве с большим размахом. Об этом она сообщила российскому изданию "Стархит".

По словам Волочковой, сейчас она готова к созданию настоящей семьи.

"У меня была роскошная свадьба. Но в то же время я ни разу не была замужем: штампы в паспорт мы же так и не поставили. Мне нужно было шоу. А сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли…. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!" -сказала Волочкова.

Фото: Анастасия Волочкова (instagram.com-volochkova_art)

"Это все банальность, формальность. Если ты любишь человека, то надо с ним просто жить. Не строить иллюзий, планов. Вот сколько есть оно, это счастье, сколько ему суждено продлиться – используй любое мгновение. Каждый мужчина, с которым у меня были близкие отношения, – самый грандиозный. Ни об одном не жалею", - призналась балерина.

Также она рассказала о своих прошлых отношениях и самом необычном знакомстве.

Фото: Анастасия Волочкова (instagram.com-volochkova_art)

"Оно было с Сулейманом Керимовым, который прислал за мной самолет в Баку, где я играла в спектакле. Позвонил в антракте и сказал, что мы улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение. После буквально двух встреч с этим человеком... я зашла на борт – он был уставлен корзинами разных цветов, но все белого цвета. Там даже был шпинат на пару с тертым сыром "Пармезан" – мое любимое блюдо", - сказала Анастасия.

Как ранее соообщалось, соцсети всколыхнуло фото развлечений Волочковой.