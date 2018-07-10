"Все поддерживали сборную России": Анна Седокова сделала громкое заявление на российском ТВ (видео)

Опубликовано видео выступления певицы на Кремль ТВ
Известная украинская певица Анна Седокова выступила в эфире российского телеканала Кремль ТВ, шокировав своим заявлением многих пользователей сети. Соответствующее видео было опубликовано на странице @valeriykorsunskyy в Instagram.
"И я хочу сказать сейчас очень-очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим из Киева. Каждого, кого я встречала на улице…все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно…", - сказала звезда в видеозаписи.
Видео: Анна Седокова выступила с шокирующим заявлением (instagram.com/valeriykorsunskyy)
"Интересно, она точно была там, где говорит?" – подписал публикацию сам пользователь.
Многие пользователи сети возмутились такими словами певицы.
"Хожу я по улицам Киеве и Одессы с утра до вечера, и все мне прям в лицо кричат: я поддерживаю сборную России!" - прокомментировал один человек.
"Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает", - подметил другой пользователь.
Нашелся комментатор, который поддержал слова Седоковой.
"Это нормально, в любом случае упоротые в Украине - это меньшинство! Большинство - это нормальные люди и естественно они болели за сборную братской страны!" - написал он.
В ответ ему сказали: "Братская страна? Не встречал ни одного безмозглого, кто бы болел за Россию".
Скриншоты комментариев (instagram.com/valeriykorsunskyy)
Ранее мы уже писали о том, что Анна Седокова разгневала украинцев поддержкой сборной РФ . Один из пользователей Facebook подчеркнул, что она была на Первом канале, где сообщила, что футбол всех объединил и поддерживает команду России.
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