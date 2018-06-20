"Все так же прекрасна": Настя Каменских поделилась с фанами откровенным фото

Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, поделилась с фанами фото, где она позирует в откровенных нарядах. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Каменских позирует перед объективом в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.

Фото: instagram.com/kamenskux

Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы.

"Что 10 лет назад, что сейчас - ничего не меняется...Анастасия все так же прекрасна", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

"Настя просто огонь", "Подожди "желтая пресса" уже пишет какую-то дичь о тебе", - отметили юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Певице в комментариях написали уж очень непристойные предложения.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских в недавнем интервью с Катей Осадчей призналась, когда впервые попробовала крепкие алкогольные напитки. Она также рассказала, как провела свой выпускной вечер.

Что вы не знали о NК?