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"Всегда красивая": Лолита порадовала поклонников удачным селфи

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 13:07
Фото: Лолита Милявская (facebook.com - LolitaMilyavskaya)
Фото: Лолита Милявская (facebook.com - LolitaMilyavskaya)

Лолита опубликовала фото без макияжа

Звезда российского шоу-бизнеса Лолита Милявская опубликовала пост в своем Instagram, украсив его своим красивым селфи. Поп-звезда с недоумением обратилась к своим фанам: "почему, когда сам фотографируешь, даже без фотошопа, выглядишь человеком?".

Скрин поста Лолиты Милявской (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Доказательством слов певицы служит ее селфи, на котором она выглядит естественно и очень привлекательно. Поклонники артистки усыпали Лолиту приятными комплиментами и отметили, что она "всегда красивая".

Скрин комментов (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Фото: Лолита Милявской (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Кстати, Милявская недавно показала фильм о своей дочери.

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