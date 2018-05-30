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"Всегда мечтала": Свитолина рассказала о чувствах к Украине

STYLERЗвёзды        30.05.2018 - 22:00
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Теннисистка надеется сыграть с Сереной Вильямс и Марией Шараповой

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина после выхода в третий круг турнира Ролан Гаррос заявила, что гордится тем, что представляет Украину. Об этом сообщает tennisua.org.

"Я надеюсь, что в результате теннис будет более популярен, и найдутся люди, которые решат вложить деньги в подготовку нового поколения игроков в Украине", - отметила теннисистка.

"Я знаю, что Федерация тенниса тоже прилагает все возможные усилия для этого. Я всегда мечтала представлять Украину на крупнейших турнирах и крупнейших аренах мира. Я горжусь, что представляю Украину", - сказала Свитолина.

"Я очень хочу вновь сыграть с такими игроками, как Серена Вильямс, Вика Азаренко, Мария Шарапова — это выдающиеся чемпионки. Ведь ради таких больших матчей мы все и работаем!" – добавила спортсменка.

Напомним, что во втором круге турнира Ролан Гаррос-2018 (Открытый чемпионат Франции) Свитолина обыграла словачку Викторию Кузьмову 6:3, 6:4. В следующем раунде спортсменка сыграет против румынки Михаэлы Бузанареску. Матч состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2018.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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