"Всем девушкам этого хочется": Зианджа призналась, что мечтает о семье и детях

Участница шоу Голос країни 8 дала откровенное интервью о личной жизни

Певица-трансгендер Зианджа стала одной из самых ожидаемых гостей рубрики BACKSTAGE, которую ведет шоумен Артем Гагарин в рамках восьмого сезона проекта Голос країни на телеканале "1+1".

Ведущему удалось записать откровенное и неожиданное интервью с фавориткой украинских телезрителей из команды Потапа.

Видео: перевоплощение Бориса Апреля (video.rbc.ua)

Зианджа рассказала, почему решила уйти из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет.

"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием", - поделилась она.

Зианджа рассказала Артему Гагарину, что помимо получения высшего образования, год прожила в изоляции в китайских горах. И это был полностью ее выбор - она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой.

Период отшельничества закончился и Зианджа сообщила, что после участия в восьмом сезоне шоу Голос країни хотела бы попробовать себя в роли актрисы и ведущей развлекательного шоу.

Фото: Артем Гагарин и Зианджа (пресс-служба)

На этом откровения не закончились. Зианджа призналась, что на данный момент она свободна, но часто ходит на свидания. А в будущем мечтает о семье и детях.

"Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" - резюмировала Зианджа.

Видео: Артем Гагарин встретился с Зианджей и задал неожиданные вопросы (Youtube/Голос країни)

Отметим, что на этапе "вокальных боев" соперником Зианджи стал Алексей Баклан, который на "слепых прослушиваниях" своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров.

На главной вокальной сцене страны пара исполнила хит Lana Del Rey "Summertime sadness" и поразила звездных тренеров и поклонников проекта, но звездный тренер вокалистов Потап отдал свое предпочтение девушке-трансгендеру.

Видео: Зианджа vs. Алексей Баклан – "Summertime Sadness" (Youtube/Голос країни)

Таким образом выступление артистки зрители телеканала "1+1" увидят в следующем этапе проекта "нокауты".

Напомним, на Голос країни пришла влюбленная в Зианджу девушка.