"Вся семья в сборе": София Ротару поделилась семейным фото

Певица показала сына, невестку и внуков

Известная украинская певица София Ротару, которой недавно исполнилось 70 лет, поделилась с поклонниками семейным фото с детьми и внуками. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото исполнительница позирует с сыном, который сделал селфи, невесткой и своими внуками.

"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни - когда мы все вместе! Люблю Вас", - написала Ротару.

Фото: Ротару с семьей (instagram.com/sofiarotaru.official)

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Какие вы все красивые!".

"Вы эталон артистки, жены, Мамы, любим".

"Какие вы молодцы! Хочу тоже быть такой бабушкой".

"Вы все так же прекрасны".

"Да, София Михайловна, это огромное счастье, когда вся семья в сборе".

Скриншот поста (instagram.com/sofiarotaru.official)

Скриншот комментариев (instagram.com/sofiarotaru.official)

Кстати, 16-летняя внучка Софии Ротару покоряет поклонников модельной внешностью.

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