Второй муж Анджелины Джоли рассказал, почему они расстались на самом деле

Их брак продлился три года

Бывший муж Анджелины Джоли актер Билли Боб Торнтон рассказал, почему они расстались со звездой. Об этом сообщает издание Рeople.

Джоли и Торнтон были женаты с 2000 до 2003 года. Свой разрыв они не комментировали. Однако спустя 15 лет актер решил назвать "единственную" причину их расставания.

Билли Боб Торнтон отметил, что время, проведенное с Джоли, было замечательным периодом его жизни.

"Энджи все еще моя подруга и она замечательный человек, она так много сделала. Она делает фильмы, которые важны для нее и не имеет значения, успешные они или неудачные. Она продолжает делать то, во что верит, и я всегда буду ее уважать за это", - сказал Торнтон.

Видео: Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон (youtube.com/THE HIGH BROW)

Актер добавил, что их отношения с Джоли были "не такие сумасшедшие, как о них писали журналисты". Он вспомнил о медальонах с кровью, что активно обсуждалось в СМИ. Тогда ходили слухи, будто супруги обменялись украшениями, в которых была их кровь.

"Мы просто укололи пальцы и размазали кровь. И носили эти медальоны, когда были далеко друг от друга. Все просто. А когда об этом стала писать пресса, получалось так, будто каждый из нас носит по ведру крови на шее", - рассказал Билли Боб Торнтон.

Касательно причины развода актер сказал, что их отношения не продержались из-за разных способов жизни.

"Она – открытый миру человек. А я – агорафоб. Это, на самом деле, единственная причина, по которой мы теперь не вместе", - добавил актер.

Кстати, Джоли сделала официальное заявление о разводе с Питтом.

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