"Вы прекрасны": Регина Тодоренко показала отдых с возлюбленным на Корсике (фото)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая снова дает почву для слухов

Сейчас известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которой недавно ее возлюбленный, российский певец сделал предложение руки и сердца, находится на Корсике. Звезда сделала новые посты на своей странице в Instagram, где она поделилась некоторыми кадрами с отдыха.

"Отдых делает людей добрее!" – подписала один из снимком знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На другой фотографии Регина позирует вместе со своим возлюбленным. Она никак не подписала кадр, оставив лишь смайл сердца, но подписчикам телеведущей этого хватило. Они стали активно комментировать ее фото, потому что считают, что Регина с Владом – одна из лучших звездных пар.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Вы прекрасны", "Вы самая лучшая пара на свете", "Красивая пара", "Хорошие какие", "Как приятно смотреть на счастливых людей", "Боже, вы такие прелестные. Думаю, все рады за тебя, за вас, что такая счастливая", - написали подписчики в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Также новые фото послужили новым поводом для обсуждения возможной беременности ведущей.

"Конечно беременна. Очень рада за нее. Фото обрезаны, на камеру только в свободных нарядах, грудь налилась немного. Я очень рада за вас, Регина", "Регина, все и так понятно, очень рады за вас", "Видно и по этому фотке животик выпуклый, беременные поймут", - прокомментировали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Певец также выложил новое фото с отдыха с ведущей. На снимке, правда, он позирует один.

"Иногда нужно дурачиться! Что мы тут и делаем!" – написал в публикации Влад.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Но в instagram-stories артист постарался на славу и буквально "завалил" свой аккаунт разными фотографиями с Корсики.

Скриншоты историй (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко. Об этом стало известно из страницы самой ведущей в соцсети.

Ранее мы сообщали о том, что Регина Тодоренко опубликовала снимок вместе со своим избранником, российским певцом Владом Топаловым, подкинув поводов для слухов по поводу возможной беременности.

Также Styler писали о том, что соведущая Сергея Притулы по шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк похвасталась перед своими instagram-поклонниками стройной фигурой. При этом снимки были сделаны в Киеве в жилом микрорайоне Воздвиженка.

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