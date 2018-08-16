"Выбрала уже после рождения": Лобода объяснила, почему дала дочери необычное имя

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода говорит, что дочь больше похожа на папу

Опальная украинская певица Светлана Лобода призналась, почему выбрала для младшей дочери такое необычное имя.

"Имя дочке я выбрала уже после ее рождения. Я хотела увидеть малышку, познакомиться с ней и только тогда дать имя. Ведь оно во многом определяет судьбу. Дождались ее появления на свет, чтобы спросить у дочки, согласна ли она быть Тильдой. Она была согласна", - говорит Светлана.

Певица призналась, что ее дочь больше похожа на отца, чем на нее, но имя папы Тильды называть не стала.

По слухам, это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

"Она не очень на меня похожа. Больше она похожа на папу. Малышка, слава Богу, спокойная, ну, насколько это понятие вообще применимо к детям до года. Но я все равно сплю очень мало, потому что сразу после родов вошла в активный рабочий график. Два дня на гастролях, после мчусь домой, к детям. Сложновато пока, но ничего, справимся. Зато какое счастье - семья стала больше, жить веселее!" – подытожила Лобода.

Недавно звезда впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочерью Тильдой для мужского журнала "GQ Россия".

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Снимки малышки появятся внутри журнала.

Так, на обложке издания певица позирует в черном боди вместе с дочкой, которая, как сообщается, лежит в коляске. Это фото Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что уже в конце августа дочери Лободы исполнится три месяца. Появление девочки на свет вызвало немало обсуждений в СМИ.

Кстати, ранее в сети появились снимки Светланы Лободы с младшей дочерью.

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