"Выглядеть нужно всегда": Лилия Ребрик раскрыла секрет "идеальной" пляжной прически (видео)

Телеведущая призвала делится лайфхаками
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала подписчикам лайфхак, как сделать идеальную пляжную прическу за несколько секунд. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Лайфхак "пляжная прическа". Я люблю ходить на море без макияжа и укладки. Даже не беру с собой никаких плоек, декоративной косметики. А выглядеть нужно всегда", - сказала она.
Более того, Ребрик призвала поклонников "делится своими лайфхаками, при помощи которых на курорте можно будет выглядеть "на все сто".
Видео: Лилия Ребрик поделилась секретом "идеальной" пляжной прически (instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях под видеозаписью Ребрик высказали слова благодарности за подобный прием.
"Побежала кепку покупать", - сказала пользователь "Chest of felt ideas".
"Да, надо попробовать. Спасибо", - подчеркнула юзер Галина Кусса.
"Класс. А я с резиночкой мучалась", - уточнила пользователь Алена Третьякова.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Кстати, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как она вместе со всей семьей проводит отдых в Болгарии. Она сделала несколько снимков своей старшей дочери Дианы, своих родителей, а также показала, как она сама весело проводит время вместе с семьей.
А на втором видео изображена старшая дочь Лилии Ребрик и ее мужа, знаменитого хореографа Андрея Дикого, Диана.
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