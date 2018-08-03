Выглядит болезненно: Армен Джигарханян впервые за долгое время появился на публике (видео)

Фото: Армен Джигарханян (facebook.com-dzhigrahanjantheater)

Актер с трудом передвигался

Известный российский и армянский актер, народный артист СССР 82-летний Армен Джигарханян появился на публике впервые за длительное время. В сети обратили внимание на плохое самочувствие актера, ведь на опубликованном видео видно, как он с трудом передвигается.

Джигарханян пришел на встречу с труппой своего театра. На странице его театра в Instagram появилось видео сбора коллектива.

Скриншот поста (instagram.com/teatrd)

82-летнему артисту помогают спуститься по лестнице, сам он с трудом переставляет ноги.

Публикация от МДТ п/р Армена Джигарханяна (@teatrd) 1 Авг 2018 в 4:40 PDT

Пользователи соцсети пожелали здоровья своему кумиру.

"Армен Борисович, пламенный привет и долгих лет жизни!", "Армен Борисович,браво! Вы молодец! Снова в творческом строю! Здоровья вам и долгих лет! Очень рады видеть вас!", "Армен Борисович, Ваш творческий путь – это яркий пример преданности своей профессии и отечественной культуре! Вы наша гордость и радость! Ваша неповторимость, яркая индивидуальность, сделали Вас любимым и поистине народным артистом. Творческих успехов вам!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/teatrd)

Здоровье актера мог пошатнуть скандал и развод с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он заявлял, что экс-супруга похитила у него деньги и переписала на себя всю его недвижимость.

Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован в одну из больниц столицы России с инфарктом.

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