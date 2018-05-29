Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Выглядит эффектно": Надежда Мейхер поразила поклонников откровенным фото

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 17:39
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com-nadyameiher)
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com-nadyameiher)

В сети восхитились этим образом любимой певицы

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с фанатами откровенным снимком со сьемки клипа певца и музыканта Дороша на песню "Ресницами". Пикантное фото она опубликовала на своей странице Instagram.

На снимке певица позирует в откровенном платье с глубоким декольте, открывающим ее грудь. 

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники восхитились этим образом любимой певицы.

"Короткие волосы и блонд гораздо круче!", "Божественна", "Вы настоящая королева и великолепная женщина, Надежда! ", "Шикарна", - восхищались юзеры.

"Потрясающая женщина, редкая, исключительная. Как вам идут короткие стрижки,выглядит эффектно. Но я так рада,что Надежда вы брюнетка,это прекрасно. Стильно здесь все", - alenaspartak.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

"Восхищаюсь вашей душой, Надя, и внешней красотой. Песня и клип- чувственно и эффектно получилась. Ваша индивидуальность и энергетика сделали свое дело", - добавили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Ранее 35-летняя Надежда Мейхер снялась в главной роли в мелодраме "Ничто не случается дважды" Оксаны Байрак.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре

"Я жду каждого": экс-"ВИА Гра" анонсировала предстоящие гастроли в РФ Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет
Теги: Надежда Мейхер
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top