"Выглядит эффектно": Надежда Мейхер поразила поклонников откровенным фото

В сети восхитились этим образом любимой певицы

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с фанатами откровенным снимком со сьемки клипа певца и музыканта Дороша на песню "Ресницами". Пикантное фото она опубликовала на своей странице Instagram.

На снимке певица позирует в откровенном платье с глубоким декольте, открывающим ее грудь.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники восхитились этим образом любимой певицы.

"Короткие волосы и блонд гораздо круче!", "Божественна", "Вы настоящая королева и великолепная женщина, Надежда! ", "Шикарна", - восхищались юзеры.

"Потрясающая женщина, редкая, исключительная. Как вам идут короткие стрижки,выглядит эффектно. Но я так рада,что Надежда вы брюнетка,это прекрасно. Стильно здесь все", - alenaspartak.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

"Восхищаюсь вашей душой, Надя, и внешней красотой. Песня и клип- чувственно и эффектно получилась. Ваша индивидуальность и энергетика сделали свое дело", - добавили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Ранее 35-летняя Надежда Мейхер снялась в главной роли в мелодраме "Ничто не случается дважды" Оксаны Байрак.

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