"Выхожу на скользкий лед": известный актер "породнил" украинцев и россиян

Фото: Леонид Барац (facebook.com/KvartetI)

Комик считает, что украинцы и россияне – абсолютные братья

Российский актер, один из основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац заявил, что украинцы и россияне – абсолютные браться. Об этом актер, который родом из Одессы, сказал в интервью телеканалу "Дождь".

Барац также отметил, что вражда между двумя народами находится на поверхности, но не в глубине.

"В глубине… Вот на поверхности все это ― ой, сейчас мы вас задушим, русские козлы. А в глубине мы, в общем, абсолютно братья и сестры. Вот", - сказал актер.

Комик добавил, что поддерживал Майдан.

"Я был абсолютно за Майдан, но, как оказалось, умные люди учитывали все вводные и все, что, значит, происходит и в нашей стране, и как наша страна к этому отнесется, и внутри Украины, и что там, значит, в итоге произойдет. В итоге произошло разное, как ты понимаешь, и сейчас я выхожу на скользкий лед. Про Россию, как ни странно, я могу говорить сейчас больше, чем про Украину, потому что просто я боюсь сейчас вот произносить какие-то слова, потому что мне хочется ездить в Одессу", - подытожил Барац.

Напомним, как Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг.

Известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал лозунг "Слава Украине", вокруг которого разгорелся скандал. Он сделал это в интервью российскому изданию Gazeta.

Боярский высказался, что в ситуации с хорватским футболистом нет ничего такого.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - сказал он.

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