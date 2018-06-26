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Вынесло на берег: тело пропавшего британского рэпера обнаружили в Бразилии

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 15:22
Кадр из видео (YouTube/Wellington Ignácio)
Кадр из видео (YouTube/Wellington Ignácio)

Полиция сообщила вероятную причину смерти музыканта

В Бразилии было найдено тело популярного британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, пропавшего несколько месяцев назад. Об этом сообщает Mirror.

Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила, что тело музыканта вынесло на берег океана. Для опознания был проведен анализ ДНК.

По версии полиции, 22-летний рэпер совершил самоубийство, бросившись со скалы в воду в окрестностях бразильского города.

Фото: facebook kennie_mukendi

В декабре прошлого года музыкант переехал из Лондона в Бразилию. По словам друзей, он переживал депрессию.

Мукенди исчез 13 апреля. Он вызвал такси к студии звукозаписи, где работал, и поехал на морское побережье. Позднее нашли его рюкзак с вещами и ноутбуком.

Отмечается, что перед тем, как покончить с собой, Мукенди удалил все свои аккаунты в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что девушка убитого рэпера ждет ребенка.

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Теги: смерть, самоубийство, музыкант, рэпер
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