Высокие отношения: на что готов Влад Топалов ради Регины Тодоренко

Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец опубликовал шокирующее видео

Известный российский певец Влад Топалов, который недавно сделал предложение украинской ведущей, бывшей участнице проекта "Орел и Решка" Регине Тодоренко, опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором показал, на что готов ради своей любимой женщины.

В небольшом видеоролике показано, как Топалов надевает перчатки и идет рыться в мусорном баке.

Оказывается, артист по ошибке выбросил на помойку новые кроссовки Тодоренко и чтобы не расстраивать свою невесту, решил залезть в мусорный бак, чтобы их отыскать.

"Случайно выбросил новые кроссовки Регины в мусорный бак. Дебил", - так подписал видео Влад Топалов.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Авг 2018 в 7:47 PDT

Сначала ему явно пришлось это занятие не по душе, но ради любимой он готов был даже в мусорном баке рыться.

Второе видео, которое опубликовал Влад, заканчивается тем, что он перерыв весь мусорный бак, снимает перчатки и возвращается к машине.

"Мы гордые, но бедные", - так подписал артист второе видео.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Авг 2018 в 7:59 PDT

Поклонники артиста посочувствовали ему и рассказали множество смешных историй, которые связаны с мусорными баками. А также всех интересует вопрос – смог ли Топалов отыскать новые кроссовки Тодоренко в мусорном баке.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что беременная Регина Тодоренко резко ответила фанатам по поводу разговоров о своем интересном положении.

А также писали о том, что Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко.

Видео: РБК-Украина