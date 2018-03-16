Выступавшему в Крыму российскому рэперу разрешили приехать с концертом в Украину

Выступление артиста запланировано на 14 апреля

Российский рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, приедет с концертами в Украину, несмотря на то, что выступал в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ СБУ.

"По информации, предоставленной Пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями на Ваш запрос от 7 марта с.г., сообщаем. По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", - говорится в ответе.

Скриншот (apostrophe.ua)

Как ранее писал Styler, российский рэпер Мот, который выступал в оккупированном Крыму, анонсировал концерт в Киеве. Его выступление запланировано на 14 апреля в "Стерео Плазе".

Фото: Рэпер Мот (instagram.com mmott23)

Также музыкант хочет выступить и в Харькове. О гастролях по Украине стало известно из опубликованного на официальной странице Facebook концертного тура рэпера.

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