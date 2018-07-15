"Я думала это Тодоренко": Надю Дорофееву в сети сравнили с телеведущей (фото)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Нади Дорофеевой считают, что ей к лицу новый образ

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" является активным пользователем Instagram, куда часто выкладывает фотографии с необычными модными решениями ее стилистов. На этот раз девушка решила удивить поклонников не только новой прической, но и стилем в общем смысле. Поклонники с радостью восприняли новый облик, однако сравнили певицу с не менее популярной ведущей Региной Тодоренко.

На снимке Дорофеева изображена в белом купальнике, пиджаке и головном уборе. Она одной ладонью прикрывает глаз. На заднем фоне видно морское побережье.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях к публикации поклонники выразили восхищение внешним видом и фигурой артистки, однако подметили необычайное сходство с экс-ведущей тревел-шоу "Орел и Решка".

"Вау, вы просто прекрасна", "Тебе идет этот наряд", " Не могу насмотреться на это фото. Ты бомбезная", "Честно говоря, Я сначала подумала, что это Регина Тодоренко", "Честно говоря, я сначала подумал, что это Регина Тодоренко. Тоже титьки маленькие", "Ты просто чудо света", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...". Песня уже заняла первое место в чартах Apple Music.

Видео: (video.rbc.ua)