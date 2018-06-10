"Я не хочу белое платье": Ирина Билык поделилась планами на предстоящую свадьбу

Рыжеволосая Билык рассказала, что хочет выйти замуж на берегу моря

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно сняла клип посвященный ЛГБТ-сообществу, рассказала, как и где планирует провести церемонию бракосочетания. В интервью с Катей Осадчей она рассказала, что с Асланом Ахмадовым они только обручены, передает "ТСН".

О свадьбе артистки с мужем и отцом младшего сына Асланом Ахмадовым, мало что известно. Известно, только то, что пара обручилась. Главное в семье Ирины Билык и Аслана Ахмадова – дети, свадьба может и подождать, как уверяет сама артистка. Свадьбу до сих пор не играли, потому что все деньги откладывались на рождение ребенка. Сейчас семья копит деньги на свадебную вечеринку.

"У нас на тот момент была цель — это наш мальчик. И мы так волновались, чтобы он родился. И наверное мы аккумулировали все деньги на то, чтобы он родился. Поэтому мы отложили вечеринку, но я думаю, что как только будет настроение, и немного накопим денег, то будем гулять", — заявила исполнительница.

Также певица отметила, что не хочет стандартное белое платье. Артистка также мечтает выйти замуж на берегу моря.

"Я не хочу белое платье, хочу яркое, может желтое. И я хочу чтобы это было на море", — добавила артистка.

Напомним, что недавно Ирина Билык сделала сенсационное заявление по поводу ориентации окружающих ее мужчин. Она призналась, что снятый ею клип должен подержать добрую половину ее друзей, среди которых более 70% — представители нетрадиционной ориентации. Также артистка акцентировала внимание на том, что президент Украины толерантно относится к ЛГБТ-сообществу и существование "таких немного других людей" нельзя подавлять.

Видео: video.rbc.ua