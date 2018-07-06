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"Я искал себя": Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизни

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 11:58
Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Олег Винник сделал откровенное признание о сложном периоде в своей личной и творческой жизни

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, какой период в своей жизни считает самым сложным.

Видео: РБК-Украина

По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах.

Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.

"Сложно морально - нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально - нужно было записывать песни и жить на что-то", - рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу "Отдохни".

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни" 

"Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило", - добавил артист.

Отметим, что сейчас певец активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

Ранее Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Олегу часто говорили, что он - неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.

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Теги: Олег Винник
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