"Я искал себя": Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизни

Олег Винник сделал откровенное признание о сложном периоде в своей личной и творческой жизни

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, какой период в своей жизни считает самым сложным.

Видео: РБК-Украина

По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах.

Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.

"Сложно морально - нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально - нужно было записывать песни и жить на что-то", - рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу "Отдохни".

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни"

"Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило", - добавил артист.

Отметим, что сейчас певец активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

Ранее Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Олегу часто говорили, что он - неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.