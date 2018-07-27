"Я очень испугалась": звезда сериала "Игра престолов" рассказала о встрече с принцем Уильямом

Фото: Эмилия Кларк (Фото: HBO)

Актриса призналась, что оконфузилась

Британская актриса Эмилия Кларк, которая известна зрителям по своей роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", рассказала о своем визите в Кенсингтонский дворец и встречей с принцем Уильямом. Об этом актриса рассказала в эфире вечернего шоу с Сетом Майерсом, сообщает британское издание Ехргеѕѕ.

Как сообщила Эмилия Кларк, встречалась состоялась еще в феврале 2018 года. Она присутствовала на благотворительном вечере в Кенсингтонском дворце.

Она отметила, что сильно нервничала в тот день и поэтому ее встреча с принцем пошла совсем не по плану.

"Я была расслаблена, пока не объявили, что принц Уильям идет. Перед тем вечером меня предупредили, что нельзя возвращаться к наследнику престола спиной и первый раз к нему следует обратиться как Ваше королевское высочество, а уже потом можно называть его принцем", - рассказала звезда "Игра престолов".

Она призналась, что из-за того, что сильно разнервничалась, и от этого споткнулась, начала делать ошибки и заикаться. А потом перепутала формулировку, с которой должна была обратиться к принцу.

"Я очень испугалась, и почему-то, когда он пришел, я не смогла произнести фразу "Ваше королевское высочество". Я сказал: "Ва..Ва...Ва..", и это все, на что я была способна", - рассказала Эмилия Кларк и отметила, что принц Уильям поступил как настоящий джентльмен и был милым и вежливым.

Кстати, звезда сериала сообщила грустную новость для фанатов саги.

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Видео: STYLER.rbc.ua