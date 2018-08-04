"Я курил там вместе с ним": появились неизвестные детали гибели Zombie Boy

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Балкон, с которого выпала звезда, был очень опасным

Известный во всем мире манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, мог погибнуть из-за неосторожного поведения на балконе. Об этом сообщил продюсер звезды Карим Ледук, передает "HM media".

"Балкон на третьем этаже, с которого он упал, был очень опасным. Всего три недели назад я курил там вместе с ним. На балконе были очень низкие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных", - сказал он.

Более того, по словам продюсера, который выступил от имени всей семьи погибшего, Рик Дженест никогда не жаловался на депрессию. Доказательством этого может быть плотный график, который был расписан у него на следующую неделю.

"Вряд ли он бы намеренно подставлял свою команду", - подчеркнул Ледук.

Напомним, в Канаде покончил с собой манекенщик Рик Дженнест, более известный как Zombie Boy. Как оказалось, он оставил предсмертное послание на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Zombie Boy найден мертвым. 32-летний Рик Дженест покончил с собой. Модель нашли в его квартире в Монреале. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Ранее мы писали о том, что скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

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