"Я люблю свою родину": актеры студии "Квартал 95" выступили для украинских бойцов (видео)

Фото: Концерт "Квартала 95" (пресс-служба)

Звезды исполнили одну из своих песен

Актеры юмористической студии "Квартал 95" выступили для украинских бойцов. Соответствующее видео они разместили на странице в социальной сети Instagram.

"Я люблю свою родину, как дурак! "Ще не вмерла…" - пою, поднимая флаг. И пускай не раз меня развели, но ведь нету другой у меня земли!" – подписали актеры видео.

Допис, поширений Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 27 Лип 2018 р. о 2:16 PDT

Видео: "Квартал 95" (instagram.com/kvartal95official)

Свои номера квартальщики показали на специально установленной сцене на территории воинской части. Всего собралось несколько сотен зрителей – кроме учащихся, на концерте побывали и родные военных, вместе с детьми.

"Во время наших поездок на фронт ребята неоднократно просили нас заехать и в "учебку", где тоже, как говорили бойцы, нас ждут. Мы и приехали, как выпала возможность", - рассказывает Александр Пикалов, актер студии "Квартал 95".

Фото: Концерт "Квартала 95" (пресс-служба)

Изначально в центр по подготовке наших бойцов актеры планировали приехать полным составом, однако, из-за плотного графика двое актеров вынуждены были пропустить встречу. В итоге свежие и лучшие номера коллектива представили на сцене Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов, Юрий Корявченков и Мика Фаталов. Всего концерт продлился больше часа.

Фото: Концерт "Квартала 95" (пресс-служба)

"Получился настоящий "междусобойчик", или, как мы его прозвали, – капустник на плацу. Наш приезд держался в тайне. Знали об этом "кипише" только командиры. Поэтому вдвойне приятно, что собралось столько народу", – говорит Александр Пикалов.

В конце выступления ребят наградили грамотами за многолетнюю преданность и дружбу с военнослужащими, и высказали благодарность за постоянную поддержку бойцов, за душевное тепло, неисчерпаемый оптимизм, за вдохновение на новые победы.

Фото: Концерт "Квартала 95" (пресс-служба)

Пользователи восхитились поступком звезд.

"Супер! Спасибо вам за ваш труд!" – пишут они.

"Патриотичные песни "Квартала" пробирают до мурашек", - добавили в комментариях.

"Молодцы, приятно, что у нас есть такие ребята", - восхитились пользователи.

Ранее сообащлось, что "Квартал 95" проведал бойцов на передовой.

На днях в сети появились фотографии, на которых актеры студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Корявченков ("Юзик") общаются с украинскими военнослужащими. Ребята посетили несколько городов в Луганской области, места дислокации и несения службы наших защитников, пообщались с бойцами батальонов в неформальной обстановке.

Что вы не знали о Маше Ефросининой