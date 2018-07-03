"Я ничего не помню": Даша Астафьева соблазнила подписчиков вызывающими фото со своего шоу

Откровенные снимки получились под тегом "18+"

Украинская певица, экс-солистка группы "NikitA" Даша Астафьева продолжает интриговать своих поклонников откровенными кадрами с персонального шоу.

Отметим, что после уходу из поп-коллектива "NikitA" Астафьева не забросила творчество. Девушка по-прежнему поет, однако теперь занимается своим персональным шоу с элементами эротики – "D.A.band". Зачастую певица выступает на закрытых вечеринках и в клубах.

Так, недавно Астафьева побаловала подписчиков в сети instagram очень откровенными кадрами с одного из своих последних выступлений. При этом певица опубликовала целую серию провокационных снимков.

"Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам сделать эту ночь незабываемой. Я ничего не помню", - подписала одну из фото-галерей Даша Астафьева.

Даша Астафьева во время выступления в рамках своего музыкального проекта "D.A.band" (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева предстала в белом брючном костюме с корсетом с глубоким вырезом. При этом для выступления Астафьева выбрала прическу в стиле 20-х – ретро волны.

"Просто булгаковская Маргарита!" – отметила одна из подписчиц lesha_eleonora.

Провокационная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

В целом фанаты Астафьевой пришли в восторг от откровенных снимков.

"Ах, Даша, многих ли ты свела с ума", - вздыхает katena__lav.

"Восхитительное выступление. Вы, как всегда, шикарны!" – отмечает elizabeth_rocknroll.

"Круть! Красавица!" – пишет mr.dan76.

"Вот это жара", - комментирует danil_pish.

"Фигура огонь! Молодец!" – восхищается tamriko.pirat.

Скриншот комментариев instagram.com/da_astafieva

Провокационное шоу Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, певица уде не первый раз кружит головы своих подписчиков. Ранее Даша Астафьева раздразнила своих фанов, показав видео поцелуя с девушками.

На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд. В зале поклонники певицы тут же стали снимать действие на телефоны.

Даша Астафьева: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)