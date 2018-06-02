"Я ощущала себя абсолютно беспомощной": Седокова поделилась воспоминаниями о лишении дочери

Анна Седокова предложила помощь родителям, у которых забирают детей

Украинская артистка Анна Седокова, у которой забрал дочь Монику отец девочки, бизнесмен Максим Чернявский, поделилась переживаниями. Девушка опубликовала эмоциональную запись в своем аккаунте Instagram.

Вначале певица поделилась счастьем материнства, после чего рассказала о тяжелом разрыве с ребенком. Девушка предложила свою помощь всем тем, кто нуждается в адвокате по делу о лишении родительских прав. Запись опубликована в подписи к фотографии, на которой Анна Седокова запечатлена беременной.

Фото: (instagram.com/annasedokov)

"А потом человечка забирают. Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу", — поделилась артистка эмоциями, когда у нее отобрали младшую дочь Монику.

Девушка также рассказала, как тяжело ей было пережить первое судебное заседание.

"У меня беда и вы знаете о ней. Мне каждый день приходят письма. Ко мне подходят женщины. Кто-то не видел своих детей 5 лет, кто-то 15. Судебная система очень сложна и как правило, выигрывает тот, у кого лучше адвокаты или больше денег. Когда все произошло со мной, я понятия не имела, что делать. На первом суде у меня даже не было адвоката, я ощущала себя абсолютно беспомощной, с вырванным сердцем ", — поделилась Седокова.

Певица также предложила помощь всем тем, кого пытаются лишить прав на материнство или отцовство.

"Я хочу помочь. Вам, кто сейчас в сложной ситуации. Мы создали группу в Телеграм. Прямая ссылка у меня в профиле. В группе мы будем обмениваться опытом, искать выходы из ситуаций и поддерживать друг друга. В ней состоят уважаемые мною адвокаты, которые уже оказывают помощь и поддержку сотням мамам и папам. Да, это очень важно. И пап! Потому что ребеночек должен ощущать любовь и заботу двух родителей, ведь так формируется здоровый и счастливый человек. Если у кого-то сейчас сложная ситуация, кто-то в нее попал или выбрался - пишите нам. Мы сможем выслушать. Мы сможем изменить законы. Мы сможем быть вместе с нашими детьми. Мы - не пустое место. С Днем Защиты Детей", – дополнила пост артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokov

Напомним, что 1 июня по случаю День защиты детей Нина Матвиенко, Наталья Карпа, Маричка Бурмака, Влада Литовченко и другие известные украинцы прочли чувственный стих выдающейся поэтессы Лины Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Видео: video.rbc.ua