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"Я пил все больше и больше": известный актер рассказал об алкоголизме

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 13:31
Фото: кадр из сериала "Зомби по имени Шон"
Фото: кадр из сериала "Зомби по имени Шон"

Саймон Пегг признался, что страдал от алкоголизма

Британский актер и комик Саймон Пегг, наиболее известен по работам в фильмах "Зомби по имени Шон", "Звёздный путь" и "Миссия невыполнима 3", признался, что в прошлом ему пришлось справиться с депрессией и алкоголизмом. Об этом сообщает NME.

"Я пил все больше и больше, и в конечном итоге у меня произошел срыв. На Comic Con в 2010 году — я никому еще этого не рассказывал — мы рекламировали фильм "Пол: Секретный материальчик", и я вроде как потерялся на четыре дня", — сказал актер. 

Пегг утверждает, что его склонность к депрессии и стала причиной алкоголизма, а успешная жизнь усложняла борьбу с проблемой. "Чем больше материального успеха ко мне приходило, тем меньше я понимал, почему меня это никак не удовлетворяет", — заявил он.

Артист отметил, что перестал пить в 2010 году. "Если вы посмотрите фильм "Руки-ноги за любовь", я там весь опухший и с мертвыми глазами... Я смотрю на того себя и думаю: "***** [Едрить-колотить], я тогда был очень несчастлив"", — добавил Пегг. 

Напомним, что звезда "Очень странных дел" рассказал о своем психическом заболевании.

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Теги: актер, алкоголизм
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