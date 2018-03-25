"Я почувствовала, что меняюсь": Ириша Блохина рассказала, как сообщила мужу о беременности

Спортсменка призналась, что позволяет ей держать себя в форме

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике рассказала о том, как узнала о своей долгожданной второй беременности и как сообщила радостную новость своему мужу. Откровенными воспоминаниями спортсменка поделилась в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Звезда призналась, что очень обрадовалась, узнав, что беременна. Это произошло во время отдыха на Бали, куда Блохина поехала вместе с мужем.

"Мы отдыхали семьей на Бали, и я почувствовала, что как-то меняюсь. Я там сделала тест и расплакалась от счастья. Мы так ждали этого. Я мужу просто показала тест и сказала, что у нас будет маленькое чудо. При этом также присутствовала Жаклин, которая тоже очень обрадовалась. Она поцеловала мой живот, обняла. Она в три года все чувствует, что трогает до слез", - рассказала о трогательном моменте Ириша Блохина.

Спортсменка отметила, что держать себя в форме, ей помогает йога, которой она увлекается уже давно.

"Йога - это мой лучший друг. Формы, растяжки, целлюлиты: чтобы этого не было надо начинать до беременности. Потом беременность проходит легко и после рождения ребенка быстро возвращаешься в форму", - заявила известная спортсменка.

Экс-подопечная Ириши Блохиной, гимнастка Анна Ризатдинова недавно родила сына народному депутату Александру Онищенко, который сейчас находится под следствием. Блохина призналась, что замужество подопечной стало для нее неожиданностью, хотя Онищенко она знает много лет.

"Мир и жизнь такая. Все непредсказуемо. Александра лично я знаю с детства, потому что наши семьи были близки. Он мне как дядя, поэтому для меня это было неожиданной новостью. Но я очень счастлива за них и желаю им счастья и любви", - прокомментировала замужество Ризатдиновой спортсменка.

Видео: Ириша Блохина узнала о беременности на Бали ("Светская жизнь")

Кстати, Ириша Блохина рассказала, где собирается родить второго ребенка.