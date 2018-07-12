"Я потратил все сбережения": Ступка рассказал печальную историю из личной жизни

Фото: Дмитрий Ступка (facebook.com Dmitriy Stupka)

Актер поделился подробностями о прошлых отношениях

Украинский актер Дмитрий Ступка поделился грустной историей об отношениях с бывшей девушкой. О ней он рассказал в интервью для телеканала ZIK.

Внук знаменитого Богдана Ступки встречался с девушкой на протяжении четырех лет, пока не встретил Полину Логунову, свою супругу. Девушку зовут Катерина. Она была очень требовательной и постоянно упрекала Дмитрия в том, что у него недостаточно денег.

Видео: Дмитрий Ступка (youtube.com/Телеканал ZIK)

Актер рассказал, что потратил на возлюбленную все свои деньги – около $65 тыс.

"Я потратил все сбережения. Дарил подарки, мы объездили полмира: Европу, Азию. Она постоянно мне говорила, что я бедный молодой актер, который не сможет ее содержать. Даже звучала фраза, что она не любит меня такой любовью, которую испытывал к ней я. Она выдавила из меня все соки", - пожаловался Дмитрий.

Вскоре пара рассталась.

"Когда у меня закончились деньги, Катя переметнулась на другого мужчину, более богатого австрийца", - поделился актер.

Ранее Дмитрий Ступка рассказал о буллинге в школе.

Своими воспоминаниями артист поделился в рамках совместного социально-просветительского проекта Украинского института исследования экстремизма и сайта "Сегодня" "СТОП ШКОЛЬНЫЙ ТЕРРОР!".

Дмитрий Ступка отметил, что любой конфликт можно решить словами.

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