"Я принимаю твой вызов": Маша Ефросинина согласилась участвовать в "Танцях з зірками"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Стало известно, кому телеведущая передала эстафету

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками". Об этом артистка сообщила в Instagram.

Маша Ефросинина записала небольшое видео, в котором подтвердила свое участие в нашумевшем танцевальном проекте.

"Здравствуйте, друзья! Меня зовут Маша Ефросинина, и тут вот какое дело. Иракли Мацакария мне бросил вызов для участия в самом громком танцевальном проекте страны "Танці з зірками". Иракли, наверное, думает, что если ни одна женщина на просторах Украины и Грузии ему не отказала, то и я не откажу? Правильно думает. Но лишь только, потому что, я всегда мечтала танцевать профессионально", - сообщила телеведущая.

В свою очередь, Маша Ефросинина передала эстафету и пригласила принять участие в проекте следующего героя – всемирно известного украинского боксера Дениса Беринчика.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Июл 2018 в 2:57 PDT

Напомним, на телеканале "1+1" стартовал звездный челлендж #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона "Танці з зірками" будут передавать эстафету друг другу с приглашением принять участие в проекте. До осени должны определиться все участники шоу.

Первым участником стал грузинский продюсер, финалист грузинской версии "Танцы со звездами" и самый известный холостяк страны Иракли Мацакария.

Кстати, Маша Ефросинина раскрыла свои табу во внешнем виде.

Видео: STYLER.rbc.ua