"Я всегда рядом": Приходько получила награду за поддержку бойцов ВСУ (фото)

Певица призналась, что для нее это большая честь

Известная украинская певица Анастасия Приходько показала поклонникам награду, которую получила за поддержку бойцов Вооруженных сил Украины. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Родные мои, от всей души благодарю за награду. Это для меня большая честь. Я всегда рядом, до последнего патрона", - говорится в подписи к фото.

Фото: скриншот поста (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

Уточним, что грамоту Приходько получила за "активную гражданскую позицию, поддержку военнослужащих и членов их семей, популяризацию прохождения службы в Силах специальных операций". Выдал ее командир одной из военных частей.

Фото: награда Анастасии Приходько (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

Также уточним, что на данный момент пост собрал 250 лайков и около десятка репостов. Сами пользователи сети также благодарят исполнительницу за помощь военнослужащим.

"Рад за тебя. Заслужила", - сказал пользователь Максим Бойко.

"О, наше подразделение", - подчеркнул юзер Сергей Цухипа.

"Поздравляю. Но ты достойна не грамот", - уточнила пользователь Ксения Быкова.

Фото: скриншот комментариев (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

Кстати, певица Анастасия Приходько прокомментировала лишение украинских наград певца Иосифа Кобзона. По ее словам, в нашей стране хватает и "своих предателей", которых следовало бы лишить почетных званий.

"Все понимаю, но странно - чего первым то Кобзон? У нас тут своих предателей хватает. Давайте сначала разбираться, так сказать, с "нашими", а потом с теми", - написала Приходько.

Также Настя сразу предложила план действий, что делать с украинскими артистами, которые выступают в РФ и на оккупированных Россией территориях.

Как сообщалось ранее, Россия выбрала своей представительницей Юлию Самойлову, чтобы вызвать у народа жалость. Такое мнение высказала украинская исполнительница Анастасия Приходько.

"Номер был отвратительный, в принципе. Подготовка – отвратительная. При чем здесь Ленин был в Лиссабоне с этим полотном? В общем, издевались, как могли и как хотели. Если брать человеческий фактор, то мне ее искренне жаль. Но в этом – вся Россия. Человек и так всю жизнь рос с комплексами определенными, и когда на нее это все обрушилось. Она так плакала! Мне ее так жалко стало! Ее использовали в этой игре, хотели жалость вызвать у народа", - считает звезда.

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