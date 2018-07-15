"Я сам буду решать": Зеленский высказался о поддержке Вакарчука

Фото: Владимир Зеленский (УНИАН)

Шоумен сообщил, что его слова про Вакарчука неправильно поняли

Украинский комик Владимир Зеленский сообщил, что его расстроила неправильная интерпретация его слов о поддержке Святослава Вакарчука. Соответствующее видео шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский предстал перед поклонниками с пластырем над глазом и ссадиной на щеке, но успокоил, что это сценический грим, так как он сейчас находится на съемках.

Также шоумен сообщил, что он торопится закончить сегодня работу пораньше, чтобы поздравить свою дочь с днем рождения. Дочери комика исполнилось 14 лет.

Потом Владимир Зеленский рассказал, что его очень расстроили СМИ, которые неправильно поняли его слова о поддержке Святослава Вакарчука.

"Все было бы хорошо в этот день, но мне немного испортили настроение различные интернет-издания и газеты, которые напечатали, что Зеленский неожиданно поддержал Славу Вакарчука и сказал, что сам не идет в президенты. Это действительно правда и это было неожиданно, неожиданно даже для меня. Ну, во-первых, мне кажется, что парень он крепкий, и как-то сам может поддержать свое тело и моя помощь ему не нужна. А во-вторых, мне казалось, что в нашей стране нужно поддерживать стариков и детей, всех детей. А все остальные могут, как мне кажется, своими ножками", - сообщил Владимир Зеленский и добавил, что он будет решать сам, кого и как поддерживать.

"И впредь, я своими ножками буду ходить туда, куда мне хочется. И сам буду решать, в чем я участвую, в чем не участвую и кого я поддерживаю", - отметил шоумен.

Кстати, Владимир Зеленский рассказал о наболевшем.

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