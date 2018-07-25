"Я счастлив": Олег Винник готовит сюрприз для "вовчиць"

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

25 июля в киевском Ботаническом саду состоится грандиозный концерт

Специально для грандиозного бесплатного шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко, известный украинский певец Олег Винник готовит яркий сюрприз.

Видео: РБК-Украина

Так, гости масштабного шоу первыми услышат новую песню Винника, которую он создал специально ко Дню независимости.

"Я счастлив, что у меня есть возможность презентовать песню о нашей прекрасной стране именно к этому национальному празднику", - признается певец.

Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что также на сцене праздничного шоу канала "Украина" выступят самые популярные украинские артисты: Тина Кароль, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

Напомним, на открытой площадке в Киеве звездные артисты исполнят самые известные песни украинских авторов, которые заложили основу нашей эстрады и стали безоговорочными хитами своего времени. Также со сцены грандиозного шоу будут звучать современные хиты, которые являются символом нынешней Украины и прославляют ее на мировых сценах.

Грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее Styler писал о том, что Тина Кароль представит попурри украинских хитов в масштабном шоу канала "Украина".