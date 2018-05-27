"Я был счастлив как ребенок": Винник рассказал о том, как озвучивал мультфильм "Зачарований принц"

Певец признался, что влюбился во время работы

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о том, как происходила работа над озвучкой мультфильма "Зачарований принц". С чем артисту пришлось столкнуться во время этой работы и что стало самым трудным в этом проекте, Олег Винник рассказал в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Украинский певец признался, что для того, чтобы подготовиться к работе, ему приходилось рано вставать и идти в спортзал.

"Нужно было рано вставать, идти в спортзал, а я не очень люблю рано ходить в спортзал. Мы начинали день где-то в 9-10 утра и голос должен был звучать. Распеваться утром я не буду в квартире, потому что кое-кто еще спит в это время, а спортзал делает свое дело. И после спортзала приходишь и голос почти разогрет. Прошло 5-10 минут и, насколько я обрадовался, насколько погрузился, насколько влюбился в ту принцессу. Я был счастлив как ребенок", - отметил певец.

Кроме того, артист сообщил, что работа над озвучкой была нелегкой и рабочий день длился по 8-9 часов.

"Это было очень тяжело, мы работали по 8-9 часов в день. И все профессионалы были удивлены, что у меня опыта нет, а мы за три дня все сделали. Я под конец даже не хотел, чтобы оно заканчивалось", - отметил певец и добавил, что мультфильм "Зачарований принц" - это первая работа в таком жанре.

"Предлагали разное, а когда уже предложили этого принца, то какой уже аквариум или зоопарк, если принца получил. Принц не может быть рыбкой, или каким-то коньком" - пошутил артист.

Олег Винник записал лирический саундтрек "Дай мені помріяти" к мультфильму, в котором артист предстал в образе принца. Но на сцене зрители не смогут увидеть Олега Винника в образе принца.

"Не нужно принца Олега на сцене. Там нужно потеть, а принцы не потеют",- с юмором ответил артист.

Видео: Олег Винник ("Светская жизнь")

Кстати, фанаты Винника уверены, что у певца целебный голос.

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Видео: video.rbc.ua