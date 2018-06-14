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"Я сделал это бесплатно": Робби Уильямс показал средний палец на ЧМ-2018 (видео)

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 21:58
Фото: Робби Уильямс (facebook.com/robbiewilliams)
Фото: Робби Уильямс (facebook.com/robbiewilliams)

Артист прибыл в Россию на церемонию открытия чемпионата

Известный британский певец Робби Уильямс показал средний палец во время выступления на церемонии открытия ЧМ-2018 в России.

 



 

 

Видео: Робби Уильямс показал средний палец (twitter.com/snob_project)

"Робби Уильямс пропел на церемонии открытия ЧМ-2018 "я сделал это бесплатно" и показал "фак" в камеру", – пишет "Лентач" в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/oldLentach)

"Привет россиянам с ЧМ-2018: певец Робби Вильямс, приглашенный на концерт по случаю открытия, в прямой трансляции приветствовал россиян непристойным жестом. Ну, он просто придерживался местных традиций: именно это россияне и должны наблюдать 24 часа в сутки", – написал политолог Алексей Голобуцкий в Teleram-канале.

Скриншот поста (t.me/allgolobutsky)

Ранее Робби Уильямс подвергся очередной порции критики за поездку на ЧМ-2018.

"Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магницкого, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 000 мертвых украинских солдат..." - приводит слова британского финансиста Уильяма Браудера издание.

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Теги: чм 2018
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