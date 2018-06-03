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Интервью

"Я сидел за подоконником": Ріаnобой рассказал о травле в школе

STYLERЗвёзды        03.06.2018 - 15:17
Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)
Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Дмитрий Шуров рассказал о неприятных инцидентах во время учебы

Лидер популярной украинской группы Ріаnобой дал откровенное интервью "Светской жизни", в котором поделился воспоминаниями о школьных годах.

Артист, который не так давно выпустил клип о травле в школе на песню "Все, що тебе не вбиває", поделился, что сам был "белой вороной" во время учебы.

"Когда мы переехали в другой район в Виннице, я пошел в другую школу. Она была переполнена, поэтому в классе не осталось свободных мест, и меня посадили за подоконник. Я сидел за подоконником и уже в принципе был белой вороной, все посмеивались. Я простудился, пропустил две недели, вернулся, а на моем месте за подоконником уже сидит другой ребенок и для меня места вообще нет. Меня посадили за учительский стол. Я сидел, а учительница стояла надо мной все время и я писал дрожащими руками, все хохотали", - рассказал Дмитрий.

Кроме того, артист отметил, что тогда он еще не был боксером, а занимался бальными танцами, музыкой.

"Это было не круто в этой школе, абсолютно, был определенный культ физической силы. Я выдержал одну четверть и сказал "пока" всей этой системе, перешел в другую школу и там у меня была совершенно другая ситуация. Я нашел друзей, я был "Мистер школа", - добавил Шуров.

На вопрос, нет ли таких проблем у его 14-летнего сына Льва, Дмитрий признался, что сын неохотно рассказывает что-то.

"Ему сейчас 14 лет и это такой возраст, когда надо из него прямо вытягивать информацию. Мы с ним едем в студию, сначала мы играем на инструментах где-то полчаса, потом играем в баскетбол, потом в шахматы, потом сидим что-то пьем, то есть два часа длится прелюдия к менткам. И уже потом я какими-то там путями начинаю узнавать какие-то вещи. Но это в этом возрасте очень важно", - рассказал музыкант. 

Ранее Pianoboy высказался об украинцах.

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Теги: звезды
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