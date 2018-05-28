"Я стал заложником своей совести": Хлывнюк рассказал, почему не выступает в России

Артист отметил, что очень соскучился по своей российской публике

Лидер украинской популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, почему не выступает в России. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для Styler.

Артист отметил, что очень соскучился по своей российской публике.

"Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям там! И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас", - говорит Хлывнюк.

Артист подчеркнул, что фактически стал заложником своей же совести, заложником "кровавых действий узурпаторов власти в России".

Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)

Андрей говорит, что не знает, что было бы, если он все же выступил в РФ. Он предполагает, что концерт отменили бы, или никто бы не пришел.

"Ну, или пришли бы все. Я не знаю, как было бы. Вообще общественное мнение об известных людях – это всегда что-то острое. Острая любовь или острая нелюбовь. Здесь мне хочется процитировать Ганди. Он говорил о политике, но это подходит и для медиа тоже. Он говорил: "Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, потом с тобой пытаются бороться. Потом тебя любят, а потом – все сначала", - сказал артист.

Фото: Андрей Хлывнюк (пресс-служба)

Хлывнюк сетует, что из-за отказа выступать в России он потерял часть своих слушателей. Музыкант говорит, что сейчас у него все пошло "наперекосяк".

"На концерте люди хотят отдыхать. А артист в понимании публики – это чувак, который должен петь что-то классное, веселое, популярное. Его должны показывать по телевидению. Ты собираешься на концерт, а тут вдруг тебе говорят: "ты и здесь думай, анализируй, ты и здесь серьезным будь". А слушатель говорит: "я не хочу быть серьезным, я хочу на концерт пойти с девушкой, отдохнуть, послушать песню о любви". А здесь человеку рассказывают о серьезных вещах, выражают позицию и требуют такую же позицию от человека. Но это не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу", - подытожил Хлывнюк.

Ранее Андрей Хлывнюк рассказал, собирается ли идти в политику.

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