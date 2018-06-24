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Ким Кардашьян сделала важное заявление

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 13:00
Фото: (instagram.com/kimkardashian)
Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Звезда Instagram решила "жить в реальном мире"

37-летня звезда социальной сети Instagram, светская львица Ким Кардашьян призналась, что более не планирует делать снимки. Аккаунт фигуристой модели насчитывает более 113 миллионов подписчиков и каждый из поклонников Ким не хочет расставаться с интригующими снимками звезды. Об этом со ссылкой на KTLA 5 Morning News сообщает издание "Сегодня".

Ким Кардашьян призналась, что более не планирует выкладывать фотографии в социальную сеть. Причиной тому является отсутствие "реальной жизни". Женщина преимущественное большинство времени уделяла подготовке к фото или самим публикациям, но теперь у нее в приоритете семья.

"Мне они (селфи- ред.) не очень нравятся. Я будто двигаюсь дальше теперь. Жизнь не заключается в том, что сидеть и делать селфи. Я тратила слишком много времени на это. Я просто хотела бы жить в реальном мире. Я не против фото, но теперь я не пользуюсь камерой на телефоне так часто, как раньше", — сказала девушка.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

К слову, в Instagram-аккаунте Ким публикуются не только откровенные наряды светской львицы, но и милые семейные фото с детишками и Канье Уэстом.

Напомним, что украинская фэшн-фотограф Саша Самсонова сняла в пикантной фотосессии известную светскую львицу, сестру Ким Кардашьян и участницу реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Хлои. Один из снимков опубликован на официальной странице звезды в соцсети Instagram. Стоит отметить, что светская львица и главная героиня съемки вскоре станет мамой. На фото в ретро-стиле Хлои позирует в черном кружевном белье и шелковом халате.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: instagram, Ким Кардашьян
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