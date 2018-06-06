"Я, ты, он, она": Дорофеева сыграет в фильме вместе с Зеленским и Кошевым

Звезда сыграет одну из ролей в картине
Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева попробует свои силы в новом амплуа. Звезда сыграет в романтической комедии "Я, ты, он, она" от юмористической студии "Квартал 95". Об этом на своей странице в Instagram сообщил Владимир Зеленский.
"Я, ты, он, она. Начало", - написал он, объявляя старт съемок фильма.
Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)
"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.
Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Певица также опубликовала видео со съемочной площадки.
Партнерами Дорофеевой стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.
Ранее Надя Дорофеева уже пробовала свои силы в кинематографе. Она озвучивала мультфильм.
Видео: Владимир зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)
Ранее Надя Дорофеева в образе соблазнительной русалки восхитила сеть.
Так, на своей Instagram-страничке Дорофеева опубликовала фото в полупрозрачном платье, волосы Нади окрашены в сиреневый цвет. Певица позирует на побережье.
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