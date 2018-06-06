"Я, ты, он, она": Дорофеева сыграет в фильме вместе с Зеленским и Кошевым

Звезда сыграет одну из ролей в картине

Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева попробует свои силы в новом амплуа. Звезда сыграет в романтической комедии "Я, ты, он, она" от юмористической студии "Квартал 95". Об этом на своей странице в Instagram сообщил Владимир Зеленский.

"Я, ты, он, она. Начало", - написал он, объявляя старт съемок фильма.

Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Июн 2018 в 1:03 PDT

Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица также опубликовала видео со съемочной площадки.

Партнерами Дорофеевой стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Ранее Надя Дорофеева уже пробовала свои силы в кинематографе. Она озвучивала мультфильм.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 6 Июн 2018 в 2:44 PDT

Видео: Владимир зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее Надя Дорофеева в образе соблазнительной русалки восхитила сеть.

Так, на своей Instagram-страничке Дорофеева опубликовала фото в полупрозрачном платье, волосы Нади окрашены в сиреневый цвет. Певица позирует на побережье.

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