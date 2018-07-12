"Я бы с ума сошла": Ольга Сумская шокировала поклонников пугающими кадрами

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса опубликовала неожиданное видео

Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала новый пост на странице в Instagram, которым напугала своих поклонников.

Артистка выложила в сеть видео, на котором можно увидеть один из процессов работы гримеров.

"Проба грима", - подписала публикацию звезда.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Июл 2018 в 9:23 PDT

Видео: пробы грима (instagram.com/olgasumska)

Фанатов увиденное потрясло, они уж точно не ожидали такое увидеть.

"Я бы такого не выдержала! Респект всем актерам! Всегда понимала, что актерство - это адский труд. Ольга, Вы нас (поклонников) не перестаете удивлять. Большая Вам благодарность за открытость и искренность", - написала одна из пользователей сети.

"Я бы точно уписялась от страха, ну или паническая атака бы началась, я даже представить себе такое боюсь", - говорится в другом комментарии.

"Я бы с ума сошла", - прокомментировала поклонница.

"Кошмар!", "Какой ужас!", "Ого, неожиданное зрелище", "Как вам не было жутко так сидеть", - написали фолловеры.

Скриншоты комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, недавно Ольга Сумская отпраздновала первый день рождения внучки. Дату рождения пока единственной внучки 51-летней актрисы семья держит в секрете. Известно, что отцом девочки является российский актер Владимир Яглич.

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