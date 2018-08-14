"Я завжди буду поряд!": муж Наталки Карпы трогательно поздравил любимую с днем рождения

Фото: Наталка Карпа и Евгений Терехов (facebook.com/evgeniy.terehov)

Титановый Джексон пообещал, что не даст ей упасть

Герой АТО, а ныне – советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов (позывной Титановый Джексон) трогательно поздравил свою жену с днем рождения. Видео и теплые слова Терехов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заверил любимую, что всегда будет рядом с ней и не даст ей упасть. Кроме того, он поблагодарил ее за то, что она есть в его жизни и отметил, что гордится всем, что она делает.

"Милая Моя Девочка, Моя Любимая, Мой Смысл Жизни, Наталка Карпа. Поздравляю Тебя с Днем Твоего Рождения! Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни! Спасибо Богу, что подарил тебя – мне. Всегда оставайся собой, всегда заряжай своей энергией, неси по всему миру свое добро! Пусть Господь всегда тебя оберегает! Я горжусь тобой и всеми твоими делами. Я всегда буду рядом! Я не дам тебе упасть – я всегда буду поддерживать! Люблю тебя, Мой Ангелочек! Многая и Благая літа! П.с. Все остальное скажу дома, когда вернешься!" - написал Евгений Терехов.

Скриншот поста (facebook.com/evgeniy.terehov)

В видео, которое опубликовал Герой АТО, собраны самые лучшие моменты совместной жизни Наталки и Евгения.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов поженились в 2016 году. Пара познакомилась осенью 2015 года на концерте в Павлограде.

После знакомства начали переписываться в социальных сетях. Отношения завязались после того, как они вместе встретили 2016 год. Евгений приехал во Львов с друзьями.

А потом Наталка пригласила его на рождественский ужин к своим родителям. Через две недели Терехов сделал ей предложение, и она согласилась.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Наталка Карпа в новой песне открыла женские секреты.

А также писали о том, как отпраздновала свой день рождения Катя Бужинская.

Видео: РБК-Украина