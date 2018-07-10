"Я звонил ей перед ее смертью": Винник рассказал о своей покойной матери

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Известный певец поделился воспоминаниями о том, как узнал о смерти родного человека

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о своей покойномй матери. Артист признался в интервью журналу "Отдохни", что провел концерт в Тернополе, когда уже знал об утрате.

"Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным... уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения - скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт. И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение", - рассказал Олег Винник.

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни"

Певец отметил, что мама гордилась им при жизни и "сейчас гордится с небес".

"Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей", - добавил артист.

Ранее Олег Винник озвучил свою мечту.

В интервью журналу "Отдохни", героем обложки которого стал секс-символ украинской эстрады, он признался, что мечтает "построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него".

"Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может это банально, но это моя мечта", - рассказал певец, который собирает стадионы.

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