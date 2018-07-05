"Закусывала губы": Надежда Мейхер поделилась "рецептом красоты" от своей бабушки

Бывшая участница популярного дуэта "ВИА Гра" опубликовала свое детское фото и поделилась детскими воспоминаниями

Известная ведущая и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер опубликовала на своей Instagram-страничке очередное фото из своего домашнего архива. Также певица поделилась с подписчиками своим трогательными детским воспоминанием о бабушке.

Фото: маленькая Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица вспоминает, как бабушка советовала ей в детстве "закусывать губы", чтобы они не выросли большими. По словам ее бабушки Евгении, большие губы в то время были совсем не модными, да и не считались признаком красоты.

Надежда отметила, что какое-то время верила этой "гипотезе" и следовала заботливому совету бабушки. Все же певица иронично добавила: "Как видите, это не помогло".

Ниже экс-солистка "ВИА Гры" поблагодарила бабушку за теплые детские воспоминания, за любовь и заботу, а также пожелала ей долгой жизни.

Кроме этого, она призвала своих поклонников беречь свою уникальность и природные данные, и не забывать о своих родных и близких людях.

Скриншот поста (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники звезды в ответ на ее публикацию в комментариях поделились своими воспоминаниями из детства и пожелали ее бабушке крепкого здоровья.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Кстати, ранее экс-"ВИА Гра" показала, как выглядела в 16 лет.

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